В 2022 году на развитие внутреннего спорта в России выделят 8 млрд рублей

В текущем 2022 году на строительство спортивной инфраструктуры и организацию открытых соревнований в России потратят более 8 млрд рублей, сэкономленных на подготовке международных мероприятий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.

Отмечается, что в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 60 регионах страны построят 110 спортивных объектов.

«Правительство поддерживает популяризацию спорта и физкультуры среди всех возрастных групп. Занятия спортом должны быть доступными и комфортными», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем обращении к финалистам чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Этот масштабный социальный спортивный проект, направленный на вовлечение школьников в занятия физкультурой и спортом, в этом году проходит уже в 15-й раз. Чернышенко назвал юбилейный суперфинал «прекрасным шансом заявить о себе как о перспективном спортсмене».

За все года существования лиги в ней приняли участие более 800 тыс. школьников. В этот раз за право пройти в суперфинал боролись примерно 12 тыс. команд из 68 субъектов Федерации.



