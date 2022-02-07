В 2022 году на пяти улицах Елабуги модернизируют освещение. Работы затронут улицы Габдуллы Тукая, Тази Гиззата, Казанскую, Покровскую, Тысячелетия. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

«С 2020 мы совместно с „Сетевой компанией“ производим замену железобетонных опор освещения на более современные оцинкованные опоры, с прокладкой линий электроснабжения под землей. Это не только придает более эстетичный вид нашему городу, но и ведет к повышению энергозащищенности объектов и снижает риск тяжелых последствий для жизни и здоровья пассажиров транспорта при аварийных ситуациях», — отметил градоначальник.

В 2021 году, напомнил он, преобразились проспекты Нефтяников, Мира, улицы Строителей и Московская.

Также в прошлом году произведены работы по демонтажу надземных трубопроводов протяженностью 470 метров.

В 2022-м планируется выполнить работу по переводу около 800 метров труб теплоснабжения в подземное исполнение в рамках инвестиционного соглашения с ПТС.