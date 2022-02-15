Более 4 млрд рублей выделено Татарстану на пособия на первенцев в 2022 году

В 2022 году размер пособия на первенца вырос до 10 433 рубля, увеличение выплаты связано с ростом прожиточного минимума на детей. На эти цели из федерального бюджета для республики предусмотрено более 4 млрд рублей, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«С 2018 года в рамках Десятилетия детства семьям в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка выплачивается ежемесячная выплата. Право на ежемесячную выплату имеет семья, где родился либо был усыновлен первый ребенок, при условии, что доход семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2022 году размер выплаты равен 10433 рубля», – сказала она.

Таким образом, в этом году выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 23 448 рублей, или 70 344 рубля на семью из трех человек. Такую выплату в республике чаще получают молодые студенческие семьи. Общее количество получателей выплаты на первенца в республике составляет более 37,7 тыс. человек.