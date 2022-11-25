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Ру Тат
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Общество
25 ноября 2022  18:40

В 2022 году на пешеходной улице Баумана появились 20 новых скамеек и зеленые зоны

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В Комитете внешнего благоустройства казанского исполкома рассказали о результатах благоустройства главной пешеходной улицы Баумана в этом году. 

Так, для удобства гостей и жителей города были установлены 20 разных скамеек и 40 урн, а также обустроены зеленые зоны – здесь были высажены кизильник, спирея, мелколистная липа, канадская ирга, снежноягодник «Шено», пузыреплодник «Тильденпарк» и другие виды. 

Рабочие заменили брусчатку на разрушенных участках и 72 опоры освещения, установив 144 светодиодных светильника.

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