На охрану лесов от пожаров регионам дополнительно выделено более 8 млрд рублей

С 2022 года существенно увеличено финансирование — более 8 млрд рублей добавлено регионам — на охрану лесов от пожаров, дополнительные лесохозяйственные мероприятия и оборудование. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков на итоговом заседании коллегии Минлесхоза РТ в Казани.

«Климат на всей земле меняется, происходит глобальное потепление, что оказывает влияние на лесной фонд. Пожары последних лет всего мира свидетельствуют об этом. Сейчас у нас зима, а в южном полушарии — лето. К сожалению, в Австралии сейчас бушуют серьезные лесные пожары. Это глобальная, мировая проблема. Правительству удалось убедиться, что проблема важна. С этого года существенно увеличено финансирование — более 8 млрд рублей ежегодно добавляется на охрану лесов от пожаров, дополнительные лесохозяйственные мероприятия, оборудование. Субвенции до регионов были доведены в декабре», — пояснил он.

Представитель федерального ведомства выразил надежду, что заранее оказанная помощь позитивно скажется на ситуации в целом.

«В республике ситуация хорошая, нет глобальных проблем, как в Якутии и Сибири. Однако к предстоящему сезону нужно готовиться заранее», — подчеркнул Спиренков.

В своем докладе на коллегии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров проинформировал, что в связи с высокой пожарной опасностью в прошлом году в Татарстане пять раз вводились ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ.

«Всего в 2021 году в республике были зарегистрированы 19 лесных пожаров на общей площади 210 гектаров. Все лесные пожары были своевременно ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов республики и территориальных отделов Главного управления МЧС России по РТ», — отметил он.

Начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский констатировал, что прошедший пожароопасный сезон был сложным не только для Татарстана, но и в целом для Приволжского федерального округа.

«Горимость в 2021 году превысила показатель 2020 года: в два раза по количеству пожаров и почти в три раза по площади лесных пожаров. На территории земель лесного фонда зарегистрировано 1770 лесных пожаров общей площадью почти 35 тыс. гектаров, в том числе 115 крупных лесных пожаров. Ущерб от лесных пожаров составил около 1 млрд рублей, и он соизмерим с ущербом от незаконных рубок», — сообщил спикер.

Орнатский пояснил, что основной причиной лесных пожаров (более 80% случаев) по-прежнему остается антропогенный фактор. При этом на территории четырех регионов, Марий Эл, Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей, приходится 86% от общей площади лесных пожаров.