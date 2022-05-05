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Происшествия
5 мая 2022  22:26
Полина Шевчук

В 2022 году на обеспечение безопасности пешеходных переходов в РТ направят более 58 млн

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С начала года в Татарстане выявлено 68 мест аварийности, 22 участка потенциальной концентрации ДТП, а также 17 «зон аварийности». Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Данные участки взяты на контроль и внесены в план мероприятий по их ликвидации.

В 2022 году на обеспечение безопасности нерегулируемых пешеходных переходов планируется направить более 58 млн рублей. В перспективе будут оборудованы искусственные неровности, установлены светодиодные знаки и дополнительное освещение.

 

#аварийность #аварийность на дорогах #гибдд рт
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