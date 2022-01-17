В 2022 году Минлесхоз РТ 80% услуг будет оказывать в электронном виде

За 2021 год Минлесхоз РТ оказал более 12 тыс. услуг, из них в электронном виде на порталах госуслуг — 7,6 тыс., что составляет 61% от общего числа услуг. В новом году ведомство планирует довести этот показатель до 80%. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«На сегодняшний день все государственные услуги министерства оказываются через порталы государственных услуг. Через региональный портал — десять услуг, через единый портал предоставляются восемь, все социально значимые услуги оказываются в электронном виде», — отметил докладчик.

Министр проинформировал, что перевод госуслуг в электронный вид повысил удовлетворенность ими граждан и снизил издержки бизнеса при взаимодействии с государством.

«В планах на будущее — повышение качества оказываемых услуг и сокращение сроков их предоставления. Ставим задачу на следующий год оказывать 80% услуг через порталы государственных услуг», — подытожил Кузюров.