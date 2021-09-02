news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 сентября 2021  08:12

В 2022 году маткапитал на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей

news_top_970_100

В следующем году размер материнского капитала после индексации составит более 503 тыс. рублей на первого и 665 тыс. рублей на второго ребенка. Об этом на полях ВЭФ-2021 рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

«Размер маткапитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — цитирует РИА Новости министра. 

По словам Котякова, если семья ранее получала маткапитал на первого ребенка, за второго доплатят 161 772 рубля. 

С января 2021 года за рождение первого ребенка семьи получают 483,8 тыс. рублей, второго — 639,4 тыс.

#маткапитал
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное