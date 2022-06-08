В 2021 году малый бизнес РТ получил поддержку от государства в сумме 3,2 млрд рублей

В 2021 году 1769 субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана получили поддержку на сумму 3,2 млрд рублей. Средства выделялись в виде грантов, субсидий и поручительств в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает Министерство экономики РТ.

В прошлом году предприниматели, задействованные в сфере сельского хозяйства, получили поддержку в виде грантов и субсидий на 344,9 млн рублей. Всего поддержку по результатам конкурсов «Агростартап» и на поддержку потребкооперативов получили 60 фермеров и 41 кооператив.

Кроме того, в 2021 году 17 732 субъекта малого и среднего предпринимательства получили информационно-консультационную поддержку на 168,3 млн рублей.

В ведомстве напоминают, что предприниматели Татарстана могут получить поддержку по трем направлениям:

поддержка самозанятых,

поддержка начинающих предпринимателей,

развитие действующих предпринимателей.

Обратиться за получением мер поддержки можно:

в Фонд поддержки предпринимательства РТ по адресу: Казань, ул. Петербургская, 28;

к общественным представителям фонда (с контактной информацией можно ознакомиться на сайте fpprt.ru в разделе Центр «Мой бизнес») и по телефону горячей линии 8 (843) 524-90-90;

по номеру горячей линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 8 (800) 444-16-70.

Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе Президента РФ Владимира Путина.