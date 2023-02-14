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В 2022 году ключи от новых квартир в Казани получили более 300 семей обманутых дольщиков
В 2022 году в Казани удалось обеспечить жильем 302 семьи обманутых дольщиков. Они получили квартиры в достроенных ЖК «Мелодия» по ул.Габишева и ЖК «Жардин» по ул.Аэропортовской. Кроме того, восстановлены права дольщиков дома по ул.Кутуя, которые получили компенсации. Об этом стало известно на заседании общественного совета при Управлении жилищной политики исполкома, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Управление контролирует деятельность 62 застройщиков. Общественный совет создан в целях профилактики нарушений, уменьшения рисков появления проблемных объектов, повышения эффективности контроля, улучшения взаимодействия с застройщиками, выработки законодательных инициатив, поддержки застройщиков, оказавшихся в зоне риска», — поделился с присутствующими начальник управления Ренат Шамсутдинов.
По его данным, сейчас в Казани строятся 110 объектов с привлечением средств дольщиков. Управление отслеживает состояние объектов, консультирует застройщиков по требованиям законодательства о долевом строительстве.
В заключение председатель общественного совета, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Эмиль Хуснутдинов обратил внимание застройщиков на важность соблюдения графика реализации проектов. Сроки строительства домов не должны нарушаться, все уведомления для дольщиков и госорганов должны передаваться вовремя.
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