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Ру Тат
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Экономика
26 декабря 2022  12:48
Эльвира Зайнулина

В 2022 году Китай начал активнее инвестировать в экономику Татарстана

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Китай в 2022 году начал активнее инвестировать в экономику Татарстана. Об этом сообщила заместитель Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева.

«Самое большое увеличение по количеству инвестиций было у китайских компаний. Конечно же, оно несопоставимо с объемами, которые раньше приходили из европейских стран. Но сейчас это направление активно развивается и устраивает конкуренцию по количеству предприятий. [Китайские бизнесмены] начали развиваться у нас здесь», — заметила она. 

Епифанцева также напомнила, что на прошлой неделе состоялось заседание Клуба инвесторов. На мероприятии глава АИР Талия Минуллина вручила главную награду вечера, звание «Инвестор года», компании «Драйлок Текнолоджиз» — резиденту особой экономической зоны «Алабуга». 

#АИР РТ #китай и россия #инвестиции
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