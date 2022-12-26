В 2022 году Китай начал активнее инвестировать в экономику Татарстана

Китай в 2022 году начал активнее инвестировать в экономику Татарстана. Об этом сообщила заместитель Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева.

«Самое большое увеличение по количеству инвестиций было у китайских компаний. Конечно же, оно несопоставимо с объемами, которые раньше приходили из европейских стран. Но сейчас это направление активно развивается и устраивает конкуренцию по количеству предприятий. [Китайские бизнесмены] начали развиваться у нас здесь», — заметила она.

Епифанцева также напомнила, что на прошлой неделе состоялось заседание Клуба инвесторов. На мероприятии глава АИР Талия Минуллина вручила главную награду вечера, звание «Инвестор года», компании «Драйлок Текнолоджиз» — резиденту особой экономической зоны «Алабуга».