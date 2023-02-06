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Ру Тат
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Общество
6 февраля 2023  11:00

В 2022 году капремонт провели в 12 детсадах Казани

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По итогам прошлого года 12 детских садов татарстанской столицы получили капитальный ремонт: 5 учреждений по основной программе и еще 7 — в рамках софинансирования республиканского и муниципального бюджетов. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он напомнил, что в Казани функционируют 396 зданий муниципальных детских садов, которые посещают 74 тыс. детей. За 5 лет благодаря республиканской программе капремонта учреждений образования отремонтировано 49 зданий детских садов на сумму 3 млрд рублей. 

«В 2022 году в рамках основной программы капремонт проведен в 5 детских садах. Из них 4 объекта – переходящие, работы будут завершены в текущем году», – отметил докладчик.

По его словам, для полного закрытия потребностей в этой сфере в течение пяти лет нужно ежегодно капитально ремонтировать порядка 37 зданий. 

«В прошлом году в рамках софинансирования республиканского и муниципального бюджетов был выделен 1 млрд рублей. Благодаря этому мы смогли дополнительно к ежегодной программе отремонтировать 7 детских садов и одну школу», – пояснил Королев.
 

#Деловой понедельник #капремонт #социальные учреждения #детские сады
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