В 2022 году капремонт провели в 12 детсадах Казани

По итогам прошлого года 12 детских садов татарстанской столицы получили капитальный ремонт: 5 учреждений по основной программе и еще 7 — в рамках софинансирования республиканского и муниципального бюджетов. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он напомнил, что в Казани функционируют 396 зданий муниципальных детских садов, которые посещают 74 тыс. детей. За 5 лет благодаря республиканской программе капремонта учреждений образования отремонтировано 49 зданий детских садов на сумму 3 млрд рублей.

«В 2022 году в рамках основной программы капремонт проведен в 5 детских садах. Из них 4 объекта – переходящие, работы будут завершены в текущем году», – отметил докладчик.

По его словам, для полного закрытия потребностей в этой сфере в течение пяти лет нужно ежегодно капитально ремонтировать порядка 37 зданий.

«В прошлом году в рамках софинансирования республиканского и муниципального бюджетов был выделен 1 млрд рублей. Благодаря этому мы смогли дополнительно к ежегодной программе отремонтировать 7 детских садов и одну школу», – пояснил Королев.

