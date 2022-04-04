В 2022 году капремонт проведут в 166 казанских домах

В этом году программа капитального ремонта коснется жителей 166 домов в татарстанской столице. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что в конце 2021 года была утверждена программа капремонта многоквартирных домов на 2022 год. Она завершает соответствующий трехлетний план, в целом в него было включено 735 домов с работами по ним на сумму более 7 млрд рублей.

«Инвестиции в капремонт в 2022 году составят 2,44 млрд рублей. Финансирование программы идет из трех источников: бюджет республики, бюджет города и средства населения. В рамках лимита финансирования на 2022 год запланирован капитальный ремонт 166 казанских домов», — рассказал Гиниятуллин.

Он добавил, что в этом году комплексно отремонтируют 29 казанских домов на сумму 721 млн рублей. Вместе с этим будут идти работы по благоустройству дворовых территорий в рамках президентской программы «Наш двор».

«За два года действия этой программы было комплексно благоустроено 55 дворов капитально отремонтированных домов. В этом году жители 16 домов, кроме капремонта жилья, получат также комплексное благоустройство территории», — заключил Искандер Гиниятуллин.