Ильсур Метшин: С каждым годом ситуация с изношенными сетями обостряется

В Казани продолжает успешно реализовываться федеральная программа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, но при этом ухудшается ситуация с городскими инженерными сетями. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«По федеральной программе в отчетном году капитально отремонтировано 158 многоквартирных домов на сумму 2,4 млрд рублей. С момента начала ее реализации в 2008 году отремонтировано более 3,6 тыс. домов, улучшили свои жилищные условия свыше 600 тыс. горожан — почти половина населения Казани», — отметил Метшин.



По словам докладчика, в текущем году предполагается капитально отремонтировать 181 дом на сумму 2,4 млрд рублей. За счет экономии прошлых лет в программу дополнительно включен еще 31 дом.

«Говоря о капремонте домов, нельзя не сказать еще об одной назревшей проблеме. В последние годы идет рост количества аварий на инженерных сетях и числа обращений горожан по этим проблемам. Только за последние два года произошло более 2,5 тыс. аварий», — подчеркнул мэр Казани.

Он добавил, что с каждым годом данная проблема обостряется — этому способствует сложный рельеф и геология города. Сети изношены более чем на 70%. Большая часть трубопроводов отслужила нормативный срок десять и более лет назад.

Ильсур Метшин напомнил, что 21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы по строительству и ремонту систем ЖКХ с объемом финансирования 4,5 трлн рублей. Мэр поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за донесение этой важной темы на федеральный уровень через работу в комиссии Государственного совета России по строительству и ЖКХ.

«Надеемся, что долгожданная программа стартует в ближайшее время», — заключил Ильсур Метшин.