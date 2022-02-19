В 2022 году капитальный ремонт охватит 769 многоквартирных домов в Татарстане

В 2022 году под программы капитального ремонта в Татарстане подпадают 769 многоквартирных домов. На эти цели планируется выделить почти 6,5 млрд рублей, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

На совещании со всеми районами Татарстана в режиме ВКС присутствовали Президент РТ Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Айзатуллин рассказал, что сейчас начинается активная фаза выполнения программ по строительству и капремонту жилищного фонда республики, а также объектов социального назначения, программ в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На настоящий момент из 31 такой программы утверждены 26, еще три проекта распоряжений поступили на рассмотрение в Правительство РТ.

Остановившись на программе капремонта домов, министр рассказал, что по 85 зданиям размещены извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и замене лифтов, информация еще о 89 домах пока не получена.

«В большинстве случаев главный сдерживающий фактор — отсутствие протоколов собраний собственников жилья. Сегодня этот процесс максимально оптимизирован, собрания проводятся в электронной форме, а голосование осуществляется в ГИС ЖКХ», — объяснил глава Минстроя РТ.