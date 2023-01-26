В 2022 году из учреждений УФСИН РТ не было ни одного побега

За 2022 год в учреждениях УФСИН Татарстана не было допущено ни одного побега. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал начальник управления Эдуард Хиалеев.

Он отметил, что по состоянию на 31 декабря 2022 года в 14 исправительных учреждениях и 5 СИЗО содержалось более восьми тысяч подозреваемых, осужденных и обвиняемых.

На учете уголовно-исполнительной инспекции на тот момент состояло свыше 10 тысяч осужденных к наказаниям, которые не связаны с изоляцией от общества. Еще 218 человек находились под домашним арестом.

За год осужденных стало меньше на 1 тысячу 40 человек, или на 11% меньше в сравнении с 2021 годом.