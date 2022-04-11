В 2022 году исполком Казани планирует вдвое снизить бумажный документооборот

В рамках Года цифровизации в Татарстане исполком Казани намерен в два раза снизить использование бумажных документов в своей работе, переведя их в электронный вид. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник городского Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

Докладчик отметил, что на сегодняшний день в исполкоме Казани печатается большое количество бумажных документов — более 300 тыс. страниц в месяц. Во многом это обусловлено требованиями законодательства, некоторые типы документов всё еще необходимо создавать на бумаге.

«Для сокращения данных расходов необходимо перевести в цифровой вид как можно больше процессов деятельности исполнительного комитета. Где это возможно, заменить бумажные документы электронными. Мы уже внедрили сервисы электронного обмена с рядом учреждений, направляем электронные извещения в личные кабинеты граждан на портале госуслуг. В текущем году мы планируем в два раза снизить использование бумаги», — подчеркнул Дмитрий Кремлев.