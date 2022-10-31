В 2022 году число тяжких преступлений в Казани снизилось на 7,9%

В этом году на территории столицы республики фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 7,9%. Также снизилось количество преступлений против личности, собственности и имущества. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления МВД по Казани Надир Закиров.

«С начала года зафиксировано порядка 17,5 тыс. преступлений. По сравнению с прошлым годом их число снизилось 0,2% (в целом), по тяжким и особо тяжким статьям снижение составило 7,9%. Сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности, меньше зарегистрировано преступлений против собственности, совершено меньше краж. На треть сократилось число преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества», – подчеркнул начальник УМВД по Казани.

Закиров отметил, что УМВД по Казани при поддержке муниципальных властей провело в полном объеме запланированные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в татарстанской столице.

«Контроль за ситуацией в городе сохранен, оперативная обстановка стабильная. Обеспечен общественный порядок при проведении 1,5 тыс. общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. В том числе, таких крупных событий как День Победы, национальный праздник Сабантуй, День города и День республики, выборы в Госсовет РТ и другие», – отметил Закиров.

По его словам, дополнительная нагрузка на плечи казанских правоохранителей легла после старта специальной военной операции, а затем – после объявления частичной мобилизации в стране.



