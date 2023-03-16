В 2022 году центры занятости РТ помогли найти работу 162 вышедшим на свободу осужденным

В 2022 году центры занятости Татарстана помогли найти работу 162 вышедшим на свободу осужденным. Об этом сообщили на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений, которое состоялось в Кабинете Министров РТ 14 марта.

При рассмотрении планового вопроса о мерах, направленных на предупреждение повторных преступлений лицами, отбывающими наказание и трудоустройстве лиц, из мест лишения свободы освободившихся, замначальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан Ильназ Фахреев отметил, что во всех исправительных учреждениях созданы пункты по профессиональной ориентации осужденных.

По итогам 2022 года 89 осужденных обратились к администрации колоний с просьбой о помощи в восстановлении социально-полезных связей, каждому из них успешно помогли. 32 вышедшем на свободу осужденным, которые не имеют постоянного места жительства, помогли решить вопросы с бытовым устройством.

Кроме того, в центры занятости населения обратилось 368 человек из числа тех, кто освободился из мест лишения свободы, 162 людям из этой категории помогли найти работу.