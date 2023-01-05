В 2022 году более 7700 татарстанцев стали участниками мероприятий для молодежи с ОВЗ

В завершившимся 2022 году более 7700 жителей Татарстана стали участниками мероприятий, предназначенных для молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Кроме того, за год в санаторных и детских оздоровительных учреждениях отдохнули более 900 детей с ограниченными возможностями. Также состоялись курсы повышения квалификации для специалистов лагерей.

Сулейманов также отметил, что возглавляемому им ведомству на 2022–2026 годы выделено финансирование в размере 4,5 млн рублей на организацию отдыха и оздоровления детей с расстройством аутистического спектра. Ими предполагается охватить в общей сложности 550 детей.

Помимо этого, для представителей молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Татарстане был организован первый республиканский инклюзивный бал. Состоялись федеральные и республиканские конкурсы грантов, профориентационная, обучающая и оздоровительная смена движения «Абилимпикс», а также Open Space Market.

Проведение чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» включено в федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.