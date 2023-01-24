В 2022 году более 300 пар из Татарстана отпраздновали «бриллиантовые» свадьбы

Сотрудники ЗАГС Республики Татарстан за прошлый год провели более 19,5 тыс. торжественных церемоний бракосочетаний, что составляет 71% от общего числа зарегистрированных браков. Такие данные привела сегодня на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

«За год было организовано более 2,6 тыс. чествований пар юбиляров семейной жизни, почти 1,7 тыс. из которых прожили в счастливом браке 50 лет. Еще более 300 пар являются „бриллиантовыми“ юбилярами, а это 60 лет супружества», — проинформировала она.

По словам докладчицы, в республике регулярно проводятся дни открытых дверей, лекции, беседы, тренинги — как для молодоженов, так и для пар со значительным семейным стажем.

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля во всех городах и районах Татарстана ежегодно проводятся десятки мероприятий, включая концертные программы, тематические выставки, мастер-классы, конкурсы и спортивные соревнования.

В прошлом году в торжественной обстановке медали «За любовь и верность» были вручены 70 образцовым супружеским парам. Всего с 2008 года этой общественной награды удостоена уже почти тысяча татарстанских семей.