В 2022 году 300 загрязнителей воздуха в России получат комплексные экоразрешения

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Одним из последних трендов с точки зрения регулирования выбросов в атмосферный воздух является проведение сводных расчетов ПДК. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов.

Его суть заключается в том, что атмосферный воздух города и выбросы предприятий рассматриваются в совокупности. Все выбросы учитываются, и далее идет квотирование. В частности, вычисляется индекс качества воздуха (Air quality index,AQI), основанный на измерении содержания в воздухе озона, двуокиси азота, диоксида серы, окиси углерода и твердых частиц. Для расчета этого индекса требуется концентрация загрязнителя воздуха за определенный период усреднения. Значение от 0 до 50 указывает на норму, а AQI 300–500 — на опасность для здоровья. Шкала основана на стандарте Агентства по защите природы (EPA). Если значение Air quality index превышено, то рекомендуется воздержаться от любой физической активности на открытом воздухе.

Стоит также отметить, что следующий год будет ознаменован переходом крупнейших загрязнителей воздуха России на наилучшие доступные практики.

До конца 2022 года как минимум 300 основных промышленных загрязнителей с общей долей в совокупных выбросах и сбросах в России на уровне 60% должны внедрить современные технологии, пройти проверку и получить комплексные экологические разрешения (КЭР) от Росприроднадзора. Планировалось, что остальные предприятия получат КЭР до 1 января 2025 года.

Однако пока эта реформа пробуксовывает. С 2019 до конца 2021 года выдано лишь 53 комплексных экологических разрешения, в том числе 19 — основным загрязнителям. В 2022 году эта работа ускорится. Экспертам предстоит наблюдать целую серию масштабных экопроектов и последующую за ней серию глобальных проверок на предприятиях. Подтолкнуть ее может и ESG-трансформация.