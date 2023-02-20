В 2022 году 17 тыс. казанцев регулярно участвовали в работе клубов и фольклорных студий

В прошлом году 14 тыс. жителей татарстанской столицы принимали участие в работе городских клубных формирований, еще более 3 тыс. казанцев посещали фольклорные студии. В 2023-м сеть столичных Домов культуры продолжит расширяться для еще большего охвата жителей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Он напомнил, что прошедший 2022-й был Годом нематериального культурного наследия народов России, его итогом стало принятие важного федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии РФ. Весомый вклад в это внесла Казань как флагман культуры Татарстана и важнейший центр культуры страны.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана на сегодняшний день инфраструктура наших культурных центров модернизирована с учетом современных требований. Созданы все условия для творческой самореализации и жителей самых разных возрастов. Действует 717 клубных формирований, в которых участвуют 14 тыс. человек. Также работают 175 фольклорных студий, в них занимаются более 3 тыс. человек», – рассказал Абзалов.

Он добавил, что посетить культурные учреждения можно по «Пушкинской карте». Наряду с государственными институциями, в прошлом году муниципальные учреждения культуры Казани реализовали 32 тыс. билетов на различные события.

Старшее поколение казанцев в прошедшем году участвовало в городском проекте активного долголетия «Жизнелюб 55+».

«В 2022 году мы вышли на допандемийные показатели посещения занятий и мероприятий проекта в 130 тыс. визитов. Сегодня сообщество казанских пенсионеров – активные участники общегородских мероприятий, лауреаты различных конкурсов и фестивалей. С особым теплом они участвуют и в сборе гуманитарной помощи», – отметил докладчик.

По словам Абзалова, для казанцев с особенностями здоровья в столичных культурных центрах доступны 20 студий. Сейчас их регулярно посещают порядка 200 таких жителей. Для работы с ними привлекаются только профессионально обученные специалисты с инклюзивными методиками и индивидуальным подходом.

«Имеется необходимость в расширении сети наших учреждений. Продолжается проектирование многофункционального культурного центра в жилом массиве Азино. Строительство ДК станет долгожданным подарком для жителей этого густонаселенного района. Прорабатываются вопросы выделения участка для культурного центра в Ново-Савиновском районе, а также в поселках Салмачи, Кульсеитово и других жилых массивах», – рассказал спикер.