За год 100 тыс. татарстанцев пройдут курсы цифровой трансформации

В Год цифровизации не менее 100 тыс. жителей Татарстана станут участниками курсов обучения в рамках цифровой трансформации. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он напомнил, что в 2021 году в республике была реализована востребованная программа получения цифровых навыков (профессии digital-маркетолога, веб-дизайнера, программиста и т. д.). Ей воспользовались 14,5 тыс. татарстанцев.

«В этом году мы ставим целью с помощью дистанционных курсов обучить не менее 100 тыс. жителей профессиям, связанным с цифровой трансформацией. Мы видим широкий запрос от населения путей их встраивания в современную цифровую экономку», – отметил Айрат Хайруллин.

Он добавил, что конечной задачей курсов является бесплатный доступ жителей к знаниям, повышающим их конкурентность на современном цифровом рынке труда.

