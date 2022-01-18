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Ру Тат
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Общество
18 января 2022  11:50
Егор Никитин

За год 100 тыс. татарстанцев пройдут курсы цифровой трансформации

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В Год цифровизации не менее 100 тыс. жителей Татарстана станут участниками курсов обучения в рамках цифровой трансформации. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он напомнил, что в 2021 году в республике была реализована востребованная программа получения цифровых навыков (профессии digital-маркетолога, веб-дизайнера, программиста и т. д.). Ей воспользовались 14,5 тыс. татарстанцев. 

«В этом году мы ставим целью с помощью дистанционных курсов обучить не менее 100 тыс. жителей профессиям, связанным с цифровой трансформацией. Мы видим широкий запрос от населения путей их встраивания в современную цифровую экономку», – отметил Айрат Хайруллин.

Он добавил, что конечной задачей курсов является бесплатный доступ жителей к знаниям, повышающим их конкурентность на современном цифровом рынке труда. 
 

#цифровизация #год цифровизации
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