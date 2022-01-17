В 2021 году ЗАГС Казани зафиксировал рождение 21,5 тыс. детей

По итогам 2021 года органы ЗАГС татарстанской столицы зафиксировали рождение 21 тыс. 501 ребенка. Из них 52% составили мальчики, 48% девочки. Показатель регистраций рождений вырос на 724 акта по сравнению с 2020 годом. Такие данные на деловом понедельнике сообщила начальница Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

Она отметила, что с конца 2021 года в стране заработал новый механизм учета демографических данных населения, работающий по экстерриториальному принципу.

«Все услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, предоставляются независимо от места жительства заявителя и наступления юридического факта. Росстат уже к концу первого квартала текущего года сформирует актуальную демографическую информацию по территории города, региона и в целом по стране за 2021 год», — пояснила Миннуллина.

По ее словам, в 2021 году в Казани зафиксировали государственную регистрацию 59,4 тыс. актов гражданского состояния — это на 15% больше, чем в 2020 году. Большую часть из них (35%) составляет регистрация рождений.

«В Казани зарегистрировано рождение 21 тыс. 501 ребенка, что на 724 акта больше показателя 2020 года. Гендерное распределение — 52% мальчиков и 48% девочек. Первенцы в семьях составили 41%, вторые дети 40%, третьи и последующие 19%», — заключила Римма Миннуллина.