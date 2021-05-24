В двух оздоровительных лагерях Казани дети впервые смогут начать питаться по системе «шведский стол». Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.
«Впервые в Казани этим летом в лагерях „Восток“ и „Юнитур“ детям будет предложено питание по системе „шведский стол“. У ребят будет право выбора в пределах правильного питания. Мы предоставим на выбор по 3-4 варианта салатов, первого, второго, десертов и напитков», — сказал Фаизов.
Во всех лагерях будет обеспечено пятиразовое питание в соответствии с меню, разрешенным к применению в детских лагерях Роспотребнадзором. При необходимости существует возможность замены блюд для детей, страдающих пищевой аллергией.
«Мы тщательно следим за приготовлением пищи в лагере и регулярно проводим опрос среди детей о качестве приготовленных блюд», — отметил докладчик.
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В этом году впервые в двух лагерях Казани дети начнут питаться по системе «шведский стол»
В двух оздоровительных лагерях Казани дети впервые смогут начать питаться по системе «шведский стол». Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.
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