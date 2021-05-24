За год власти Татарстана потратят на строительство трех парков почти 80 млн рублей

В 2021 году на строительство парков в Верхнем Услоне и Набережных Челнах, а также набережной в Заинске будет направлено почти 80 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан на 2021 год. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 79 686 913 рублей», — сообщается в документах.

На парк отдыха в селе Верхний Услон потратят 12,5 млн рублей, на четвертую очередь набережной реки Зай в городе Заинске — 13,3 млн рублей, а на третью очередь парка «Гренада» — 53,8 млн рублей.

Завершить работы планируют к 20 декабря 2021 года. Финансироваться строительство будет из бюджета Татарстана.