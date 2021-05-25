В 2021 году власти Татарстана планируют достроить жилье для 2 тыс. обманутых дольщиков

Власти Татарстана намерены в 2021 году восстановить права около 2 тыс. обманутых участников долевого строительства. Приблизительно столько их и насчитывается в республике, сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Благодаря действующим в республике федеральной и региональной программам поддержки дольщиков по каждому проблемному объекту определен механизм восстановления прав граждан. Восстановить права 1925 обманутых дольщиков планируется в текущем году», — пояснил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Процесс восстановления прав обманутых дольщиков лично контролирует Президент Татарстана Рустам Минниханов, каждую неделю ему докладывают о ходе строительных работ. Кроме того, он сам инспектирует строительство долгостроев. Еженедельно Иван Новиков вместе с руководством Министерства строительства и ЖКХ РТ и исполкома Казани проводит выездные совещания на проблемных объектах.

В результате слаженной работы за последние три года удалось ввести в эксплуатацию 23 проблемных дома, восстановить в правах 2 594 дольщиков. При этом в текущем году уже получили жилье 586 татарстанцев — 30 апреля был введен в эксплуатацию проблемный дом №2 ЖК «МЧС». На очереди еще девять проблемных домов, причем по каждому разработана дорожная карта восстановления прав граждан.

В целом по России известно о 158 тыс. обманутых дольщиков. Такое число упомянул генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев в интервью ТАСС.

С момента образования федерального фонда в 2018 году жилье получили 78 тыс. человек.

В Татарстане реализуются две программы поддержки обманутых дольщиков. Федеральная воплощается в жизнь в сотрудничестве с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства путем софинансирования завершения строительства или выплаты компенсаций. Созданный для этого в октябре 2019 года республиканский фонд сейчас достраивает проблемные дома ЖК «МЧС» и ЖК «Золотая середина», дом №57 по улице Достоевского, дом №5 в ЖК «Молодежный».

Региональная программа в свою очередь работает с 2018 года, когда по инициативе Рустама Минниханова был создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Она предусматривает такие механизмы, как предоставление инвесторам компенсационных земельных участков, финансирование мероприятий по завершению строительства проблемного объекта, предоставление квартир в других домах инвестора, содействие при создании ЖСК, где имущества застройщика-банкрота достаточно для достройки домов и иные меры поддержки. Благодаря этой программе полностью решены проблемы обманутых дольщиков Набережных Челнов и Пестречинского района РТ.