В Казани на восьми перекрестках появятся новые светофоры, на 70 улицах — фонари

В Казани за этот год на восьми перекрестках будут размещены светофоры, еще на 70 улицах дорожники разместят фонари. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В целях оптимизации схемы дорожного движения на восьми перекрестках предусмотрена установка светофорных объектов. По предписаниям ГИБДД и заявкам в „Народный контроль“ на 70 участках улиц, где полностью отсутствовало освещение, запланировано 1,1 тыс. опор с энергосберегающими светильниками», — сказал Куляжев.

Дорожные службы также ликвидируют 91 место концентрации ДТП, зон аварийности и потенциально опасных участков — для этого будут отремонтированы 6,5 тыс. кв. метров аварийных дорог, установят 300 дорожных знаков и 11 км ограждений.

Всего на этот год власти запланировали нанести разметку на участке дорог общей площадью 369 тыс. кв. метров.