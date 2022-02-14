В 2021 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани провели капремонт 59 домов

В прошлом году капитальный ремонт домов коснулся 13 тыс. жителей, проживающих в 59 домах Вахитовского и Приволжского районов татарстанской столицы. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

Он отметил, что прошедший 2021 год был насыщен событиями — в районе продолжилась реализация целого ряда программ по ремонту дорог, домов, благоустройству дворов.

«Одним из наиболее волнующих горожан вопросов является тема ЖКХ. Среди 11 тыс. обращений. Поступивших в администрацию в прошлом году, 35% относятся к проблемам многоквартирных домов. В 2021 году по программе капитального ремонта отремонтированы 59 домов для 13 тыс. жителей», — сообщил докладчик.

Он добавил, что в планах районной администрации на 2022 год — капремонт еще 37 домов.

«В том числе, мы переходим к финальному этапу проектирования домов-объектов культурного наследия. Это дом 23/6 по улице Карла Маркса, а также дом 29а по улице Большая Красная („Миру-мир“ — прим. Т-и)», — заключил Марат Закиров.