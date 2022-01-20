В 2021 году в татарстанских колониях общего режима заключенных стало почти на 17% меньше

На сегодняшний день в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Татарстана находится 9202 заключенных, что на 146 человек меньше, чем годом ранее. Об этом на заседании коллегии Управление Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

«Снижение численности свойственно всем исправительным колониям и прежде всего учреждениям общего режима, где число осужденных уменьшилось за год на 16,6%», – отметил спикер.

По его словам, в прошлом году сотрудниками УФСИН по РТ была проведена большая работа по обеспечению надлежащих условий содержания осужденных и арестованных, соблюдению их прав и свобод, совершенствованию воспитательной и социальной работы.

«В учреждениях территориального органа не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений, и происшествий», – подчеркнул Хиалеев.