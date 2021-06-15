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Ру Тат
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15 июня 2021  18:45
Марат Ишкильдин

В 2021 году в Татарстане запланировано 5,5 тыс. мероприятий в честь Года родных языков

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В Татарстане проведут еще около 5,5 тыс. мероприятий в честь Года родных языков и народного единства. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. 

«В соответствии с республиканским планом по проведению в 2021 году Года родных языков и народного единства всего запланировано проведение 148 мероприятий. Из них уже реализовано 37», — сказал Натфуллин.

Во всех муниципальных образованиях республики разработаны муниципальные планы, посвященные Году родных языков и народного единства.

«Общее количество мероприятий по республике составляет более 5,5 тысяч», — отметил спикер. 

Мероприятий разделены на образовательные, культурные, спортивные, выставочные и общественно-политические.

#Год родных языков и народного единства
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