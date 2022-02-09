В 2021 году в Татарстане возбуждены уголовные дела на семь финансовых пирамид

Прошлый год в Татарстане ознаменован всплеском заявлений от пострадавших вкладчиков различных финансовых пирамид и инвестиционных проектов. Всего за 2021 год было возбуждено 9 уголовных дел в отношении семи финансовых пирамид, рассказал на итоговой коллегии глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Также министр отметил, что на смену уже привычным классическим «пирамидам» приходят новые интернет-проекты.

«Это ивестиционные проекты, обещающие на деньги вкладчиков выгодно торговать на криптобиржах цифровыми активами (криптовалютой), псевдо букмекерские конторы, консалтинговые центры, действующие под видом обучения граждан и другие хайп-проекты», – подчеркнул министр внутренних дел республики.