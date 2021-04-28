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Ру Тат
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28 апреля 2021  19:10

В 2021 году в Татарстане будут реализованы две региональные программы по нацпроектам

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В этом году национальные проекты претерпели изменения, в их состав включены 45 региональных проектов. В частности, в Татарстане будут реализованы два из них, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 

Первый из проектов — «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (входит в национальный проект «Образование»). Благодаря этой программе планируется провести республиканские военно-спортивные игры «Победа», «Зарница», «Отчизны верные сыны», организовать выезд поисковых экспедиций на места гибели советских солдат в кровопролитных боях времен Великой Отечественной войны. 

Также в этом году запланирована реализация еще одного нового регионального проекта — «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (входит в нацпроект «МСП»). Программой предусмотрено предоставление самозанятым микрозаймов по льготной ставке, поручительств, оказание информационно-консультационных услуг на базе центра «Мой бизнес», предоставление грантов. На реализацию мероприятий из республиканского и федерального бюджета планируется направить 34 млн рублей.

нацпроект
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