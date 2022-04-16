В 2021 году в Татарстане по нацпроекту восстановлены леса на площади 4,2 тыс. гектаров

В прошлом, 2021 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на 4,2 тыс. гектаров. На эти цели из федерального бюджета было выделено 87,9 млн рублей, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

Кроме того, в республике сформирован запас в 40,2 тонны семян различных пород деревьев для лесовосстановления.

В ведомстве также уточняют, что для целей лесовосстановления и охраны лесов от пожаров в прошлом году было закуплено 549 единиц техники и оборудования. Сумма вложений составила 112,4 млн рублей.

Национальные проекты инициированы Президентом России Владимиром Путиным. Их реализация стартовала в 2019 году. Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами и кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также на сохранение уникальной флоры и фауны России.