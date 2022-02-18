В 2021 году в Татарстане на 60% выросло число осужденных за коррупцию
За прошлый год в Татарстане число осужденных за коррупцию выросло на 60%. Об этом сегодня на отчетной конференции судей РТ рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.
«Существенно выросло число осужденных за дачу взятки, изнасилование и хулиганство. Так, количество коррупционных преступлений выросло на 62%, число преступлений против половой неприкосновенности – на 21%», - уточнил Гилазов.
Кроме того, приговоры выслушали татарстанцы, попавшиеся на кражах и обороте наркотиков. При этом, в два раза снизилось число осужденных за вымогательства.
Всего за пошлый год, по словам Ильгиза Гилазова, в судах республики свой приговор выслушали свыше 13 тысяч человек.