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Происшествия
18 февраля 2022  09:33
Елена Саляхова

В 2021 году в Татарстане на 60% выросло число осужденных за коррупцию

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За прошлый год в Татарстане число осужденных за коррупцию выросло на 60%. Об этом сегодня на отчетной конференции судей РТ рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Существенно выросло число осужденных за дачу взятки, изнасилование и хулиганство. Так, количество коррупционных  преступлений выросло на 62%, число преступлений против половой неприкосновенности – на 21%», - уточнил Гилазов. 

Кроме того, приговоры выслушали татарстанцы, попавшиеся на кражах и обороте наркотиков. При этом, в два раза снизилось число осужденных за вымогательства. 

Всего за пошлый год, по словам Ильгиза Гилазова, в судах республики свой приговор выслушали свыше 13 тысяч человек.

#Верховный суд РТ #коррупция
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