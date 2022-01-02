В 2021 году в России было зарегистрировано 21 землетрясение

В прошлом году на территории России произошло 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России.

«В течение 2021 года на территории РФ уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года», — рассказали в институте. По словам ученых, в 2020 году произошли 29 сейсмических событий.

13 землетрясений из 21 были зафиксированы на Курилах, Камчатке и Сахалине, несколько — в Сибири, на Кавказе и Урале.

«Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2021 году, зарегистрировано не было», — резюмировали в институте.