В 2021 году ремонт дорог в Нижнекамском районе обошелся в 1,5 млрд рублей

В 2021 году Нижнекамский район получил 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней на ремонт дорожной сети. На эти средства удалось реализовать девять программ: одну федеральную, пять республиканских и три муниципальных. Об этом на деловом понедельнике сообщил советник главы Нижнекамского района Тагир Камалетдинов.

«Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ни одна из дорожных программ 2021 года не была сокращена. На эти цели было выделено 1,5 млрд рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов», — отметил спикер.

В текущем году в рамках республиканской программы ремонта дорожно-уличной сети продолжен ремонт наиболее изношенных участков дорог и внутриквартальных проездов, а также ряда тротуаров с формированием доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

В рамках республиканской программы, направленной на поддержку садоводческих товариществ, проведен ремонт автомобильной дороги на участке автодороги по маршруту 109 от поворота на дамбу до понтонного моста протяженностью 750 метров. Также в текущем году в рамках президентского проекта «Наш двор» дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие внутридворовых дорог, тротуаров и площадок в 67 дворах Нижнекамского района.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт дороги Чистополь — Нижнекамск, проходящей по поселку Большое Афанасово, с обустройством пешеходных тротуаров протяженностью 1,2 тыс. метров, также произведен капремонт автодороги и благоустройство пешеходных тротуаров протяженностью 1,8 тыс. метров.

Таким образом, в 2021 году в общей сложности было отремонтировано более 21 км дорог Нижнекамского района, ряд площадок, тротуаров и заездов, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог площадью 46 650 квадратных метров.

«Дорожная сеть Нижнекамска и района включает 774 км автомобильных дорог и 144 км пешеходных тротуаров. За последние три года на ремонт дорог в Нижнекамском районе выделено финансирование на сумму 4,5 млрд рублей. На эти средства выполнен ремонт более 88 километров», — резюмировал Тагир Камалетдинов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании так называемых майских указов Президента России Владимира Путина.