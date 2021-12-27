В 2021 году в Нижнекамске родилось более 3 тыс. малышей

В уходящем году в Нижнекамске родилось более 3 тыс. малышей. Это на 91 ребенка больше, чем в 2020 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Надеемся, что текущая неделя даст 100 малышей. Это наше будущее. И я думаю, что у Нижнекамска прекрасное будущее. Мы являемся теми, кто строит этот город. Всевышний нам позволил быть не сторонними наблюдателями. Здесь сидят коллективы, которые делают город лучше. Я хочу поблагодарить всех вас», — сказал руководитель исполкома.

Муллин также выразил надежду, что следующий год будет лучше предыдущего. «В душе каждого из нас живет маленький ребенок и всегда мы надеемся на чудо. Дай бог, чтобы это чудо свершилось и всевышний позволил реализовать это чудо», — резюмировал спикер.