В 2021 году в Казани высадили свыше 26 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников

В прошлом году в Казани проделана обширная работа в направлении озеленения. Были высажены более 26 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, в целом сейчас по Казани высажено почти 550 тыс. деревьев. Эта цифра превышает число городских автомобилей (460 тыс. машин). Для сравнения Метшин напомнил показатели 2011 года, когда стартовала программа «Зеленый рекорд». Тогда число деревьев в Казани составляло коло 200 тыс. штук, а количество автомобилей было на уровне 300 тыс.

«Кроме того, за последние 10 лет высажено более 50 млн цветов — в среднем по 5 млн цветов в год», — отметил Метшин.

Он добавил, что одним из ключевых пунктов в направлении экологии является рекультивация мусорных свалок. Также в Казани в прошлом году обновили 40 единиц автобусов, переведя их на газомоторное топливо с улучшенными экохарактеристиками.