В 2021 году в Казани ввели рекордные 1,25 млн «квадратов» жилья

Несмотря на сложности пандемии, в 2021 году татарстанская столица вышла на рекордные показатели по вводу жилья: они превысили 1,25 млн квадратных метров, рассказал на XII сессии Казанской городской думы мэр Казани Ильсур Метшин.

«За 2021 год введен рекордный за всю историю тысячелетней Казани объем жилья — 1 млн 253 тыс. квадратных метров. За последние пять лет построено, в том числе по президентской программе соципотеки, почти 4 млн 760 тыс. квадратных метров жилья», — отметил казанский градоначальник.

По словам Метшина, с начала реализации программы капремонта в Казани отремонтировано более 3,5 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 836,5 тыс. человек. В прошлом году работы проведены в 293 домах.