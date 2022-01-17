В 2021 году в Казани сохранилась положительная демографическая динамика

По итогам 2021 года в Казани число рождений детей превысило количество зарегистрированных смертей. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальница Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

По ее словам, по итогам 2021 года Казань является лидером среди мегаполисов ПФО по количеству рождений детей.

«Также в 2021 году в Казани зарегистрировали смерть 18 тыс. 535 человек, что на 10% больше показателя 2020 года. Из них 47% мужчины и 63% женщины. Важно отметить, что в Казани сохраняется превышение регистраций рождения над регистрацией смерти. Казань является единственным городом-миллионником в ПФО, который второй год подряд сохраняет положительную динамику рождений», — подчеркнула Римма Миннуллина.

Она также добавила, что в 2021 году в городе зарегистрировали более 11,4 тыс. браков — это на 37% больше 2020 года. Чаще всего брачный союз заключали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Самой возрастной стала пара, в которой жениху исполнилось 79 лет, а невесте — 76 лет. Число разводов при этом составило 5,3 тыс. случаев — на 18% больше предыдущего года.