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Ру Тат
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29 апреля 2021  16:15
Эльза Кузнецова

В 2021 году в Казани отремонтируют дворовые территории 408 домов

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В 2021 году в столице Татарстана по республиканской программе «Наш двор» будут отремонтированы дворовые территории 408 домов. Эти изменения коснутся 110 тыс. жителей. Об этом во время прямого эфира заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, раньше во дворах ремонтировали дорожные покрытия, тротуары, а теперь специалисты налаживают освещение. «В прошлом году поменяли порядка 2,2 тыс. световых опор», — сообщил Метшин, отметив, что в этом году планы такие же.

Также будут благоустроены детские площадки, установлены малые архитектурные формы.

Ильсур Метшин призвал жителей следить за ходом работ в своих дворах, а также активно участвовать в обсуждениях. «Контролируйте ход работ, используйте любые коммуникации, чтобы мы слышали обратную связь», — сказал он.

В Казани на реализацию президентской программы «Наш двор» в этом году выделено 2,3 млрд рублей.

ильсур метшин прямой эфир
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