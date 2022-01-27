В 2021 году в Казани отремонтировано 115 км городских и поселковых дорог

В столице Татарстана за прошлый год было отремонтировано 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 километров. Такие данные сегодня в ходе традиционного ежегодного отчета перед мэром Казани привел председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Саляхутдинов уточнил, что часть отремонтированных участков дорог прошла реконструкцию по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Среди них 11 участков дорог по улицам Рауиса Гареева, Маршала Чуйкова, Магистральная и другим, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего начиная с 2011 года в Казани отремонтировано 18 млн 101 тыс. кв. метров дорожного полотна. В том числе за 2021 год были обновлены дороги общей площадью 1 млн 300 тыс. кв. метров.

Говоря о планах на текущий год, Саляхутдинов сообщил, что в столице Татарстана будет продолжена реализация программы «Безопасные качественные дороги» и проекта «Наш двор», ремонт улично-дорожной сети, строительство и реконструкция участка Большого Казанского кольца.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.