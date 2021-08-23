В 2021 году в Казани откроется восемь новых детских садов

В этом году в Казани планируется открытие восьми дошкольных учреждений общей вместимостью 1690 мест. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления образования исполкома Ирек Ризванов.

«Пять детских садов строятся в рамках национального проекта „Демография“, а три — по национальному проекту „Жилье и городская среда“», — отметил докладчик.

Они будут построены в том числе в поселке Константиновка, жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето».

«На сегодняшний день все объекты находятся на завершающей стадии строительства», — уточнил Ирек Ризванов.

В девяти детских садах ведутся работы по капитальному ремонту — это десять зданий на 1360 дошкольных мест. В семи детских садах все работы уже завершены, в остальных — капремонт находится в завершающей стадии.

По словам докладчика, в Казани сохраняется дефицит мест в образовательных учреждениях. Так, на очередь в детский сад сегодня стоит 7286 дошкольников, из них 5721 в возрасте до трех лет, 1565 — в возрасте от трех до семи лет. Наибольший дефицит сохраняется в жилых комплексах «Весна», «Победа», «АртСити», «Солнечный город», «Изумрудный город», микрорайон «Салават Купере 1», район улицы Завойского.

В этом учебном году впервые в детский сад пойдет более 17 тыс. малышей. В общей сложности в столице Татарстана проживают почти 80 тыс. дошкольников. Для них открыты 351 учреждение — 312 детских садов, Центр лечебной педагогики, две прогимназии, десять школ с дошкольными отделениями и 26 частных детсадов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании майских указов Президента России Владимира Путина.