В 2021 году на дорожные работы в Казани выделено 11,7 млрд рублей

В этом году на дорожные работы в Казани потратят почти 12 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В этом году ожидаемое финансирование дорожных работ в городе Казани из республиканского и федерального бюджетов составит 11 млрд 700 млн рублей», — сказал Куляжев.

Дорожники должны будут провести реконструкцию и ремонт центральных и поселковых улиц, также сюда входят проектирование и строительство новых участков дорог, проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и благоустройство дворовых территорий.

В том числе на ремонт объектов улично-дорожной сети потратят 2 млрд 900 млн рублей. Из них 640 млн рублей — это средства, выделяемые по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«В Казани мы идем опережающими темпами и на данный момент достигли показателя 83% нормативных дорог», — отметил докладчик.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Программы охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.