В 2021 году в Казани бесплатно стерилизовали свыше 300 домашних животных

За период с июля по октябрь 2021 года в Казани бесплатно стерилизовали более 300 домашних животных. Работа проводится по программе, инициированной городскими властями, рассказал на сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что решение проблемы бездомных животных является обязательным для дальнейшего успешного развития современного мегаполиса.

«В числе первоочередных мер была организована бесплатная выездная стерилизация домашних животных. Еженедельно с июля по октябрь в поселки города выезжал мобильный пункт, было прооперировано более 300 животных. В парках были проведены выставки-фестивали собак из приюта, 38 из них нашли новых хозяев», — рассказал Метшин.

Он добавил, что в учебной программе казанских школ также появился тематический курс, посвященный ответственности при заведении домашнего животного. Детям, их родителям и учителям в рамках этой инициативы была создана возможность для подготовки проектов по обращению с животными.

«Представители мэрии Казани вместе с коллегами из Госсовета РТ активно включились в работу над профильным законопроектом, который рассматривается Госдумой РФ», — резюмировал Ильсур Метшин.