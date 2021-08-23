В 2021 году в ДТП в Татарстане погибли на 6 детей больше, чем в прошлом году

В этом году в дорожных авариях в республике погибли на шесть детей больше, чем в прошлом году. Об этом на Республиканском августовском совещании работников образования и науки сообщил Главный государственный инспектор БДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число ДТП с детьми выросло на 38 случаев, погибших — на шесть, раненых — на 35 детей.

«40% от всех происшествий составляют ДТП с детьми-пассажирами. Более того, все 11 погибших детей в республике являлись именно пассажирами», — подчеркнул Габдурахманов.

После этого главный госавтоинспектор РТ рассказал, какая ведется профилактическая работа с родителями и их детьми. Детям показывают видеоуроки по ПДД, организовываются родительские собрания в режиме онлайн, конкурсы видеороликов и баннеров соцрекламы. На тематических акциях дети изучают безопасные маршруты от дома до школы и обратно.

Почти в половине случаев ДТП пострадали дети-пешеходы, причем практически каждая третья такая авария произошла по их собственной неосторожности.

Габдурахманов предложил увеличить количество часов на изучение ПДД в школе, а по возможности включить в программу отдельный предмет по правилам безопасного поведения на дороге. Кроме того, главный госавтоинспектор республики упомянул и о мерах поддержки движения ЮИД.

«Некоторые вузы поддержали наше предложение по предоставлению льгот в виде начисления дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена за работу в отрядах ЮИД. А со следующего года эта практика будет действовать в вузах системы МВД. Считаем, что это будет дополнительным стимулом для вступления в отряды ЮИД», — сказал Габдурахманов.