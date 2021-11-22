В 2021 году в 37 детсадах и школах Казани отремонтировали крыши на 57 млн рублей

С начала 2021 года ремонт кровли на общую сумму 57 млн рублей проведен в 37 детских садах и школах Казани. Такие данные на деловом понедельнике привел директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы столицы Татарстана Петр Королев.

«В этом году в 37 учреждениях (десять школ и 27 детсадов) на сумму 57 млн рублей отремонтирована кровля. В зависимости от индивидуальной потребности учреждения проведены работы по замене системы ливневого водоотведения, установке парапетов и зенитных фонарей, замене кровельного покрытия и отдельных элементов кровли», — рассказал докладчик.

По словам Петра Королева, на проведение таких работ в 81 учреждении образования Казани требуется примерно 300 млн рублей.