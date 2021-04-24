Творческая лаборатория «Угол» посетит два фестиваля и адаптирует спектакль для Воронежа

Творческая лаборатория «Угол» планирует поехать на фестиваль NO NAME в Москву, театральный фестиваль в Калугу и адаптировать спектакль-игру «Децентрализация» для Воронежа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Живой город».

«Точно едем на фестиваль NO NAME в Москву, везем театральный проект „Умаление мира“», — рассказали в фонде.

«Умаление мира» — это перформанс вокалиста, танцовщицы и художницы, где зрители получают возможность самостоятельно определить финал проекта.

Также коллектив создательниц спектакля-игры «Децентрализация» создаст адаптацию постановки для Воронежа. Спектакль представляет собой настольную игру и позволяет создать свой идеальный город на сцене.

«Из намеченного в сезоне еще поехать на театральный фестиваль в Калуге осенью, но сейчас фестивали — это то, что может отмениться в любой момент», — поделились в «Живом городе».